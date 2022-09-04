Інформацію про інцидент 24 каналу підтвердили в поліції. За даними речника обласної львівської поліції Михайла Василишина, станом на 18:44 годину 3 вересня, на місці працювала слідчо-оперативна група.

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У Львові чоловік кинув дві гранати в авто поліції

Правоохоронців викликали на вулицю Білогорську орієнтовно о 14 годині 4 вересня. Коли патрульні прибули на місце події, то зловмисник кинув одну гранату у бік правоохоронців, а другу – у салон службового автомобіля.

Він (мовиться про затриманого – 24 канал) кинув дві гранати. Одна з них здетонувала та зірвалась,

– пояснив Михайло Василишин.

Після цього чоловік вирішив сховатися у будинок. За даними поліції, ніхто не постраждав.

Після інциденту на місце прибули: слідчо-оперативна група та інші співробітники відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2, а також спеціалісти-вибухотехніки поліції Львівщини.

поліція встановина особу 24-річного жителя Харкова

У поліції повідомили, що встановили особу зловмисника. Ним виявився 24-річний житель Харкова. Відомо, що у будинку також ховався його 29-річний брат.

Станом на 18:44 4 вересня, на місці події працювали слідчі, вирішували питання про затримання братів.

Слідчі відкрили кримінальну справу за фактами:

посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця;

незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Звернуть увагу! Якщо провини за цими статтями доведуть, то винним загрожує максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – довічне ув'язнення.

Гранату, яка не вибухнула, правоохоронці вилучили та скерували на експертизу.

Чоловік мав ознаки наркотичного сп'яніння

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький написав, що у Львові був наче звичайний виклик про неадекватного чоловіка, що чіпляється до перехожих.

Чоловік з ознаками наркотичного сп'яніння кинув у напрямку поліцейських гранату, за мить другу в салон службового автомобіля,

– пояснив Олексій Білошицький.

Додав, що ніхто не постраждав, однак цей випадок показує, що у тилу треба бути ще пильнішим, а війна у нас на всій території держави, а не лише в певних областях.

Чоловік кинув гранати у патрульних у Львові / Фото патрульної поліції, Нацполіції

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