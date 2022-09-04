Інформацію про інцидент 24 каналу підтвердили в поліції. За даними речника обласної львівської поліції Михайла Василишина, станом на 18:44 годину 3 вересня, на місці працювала слідчо-оперативна група.
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У Львові чоловік кинув дві гранати в авто поліції
Правоохоронців викликали на вулицю Білогорську орієнтовно о 14 годині 4 вересня. Коли патрульні прибули на місце події, то зловмисник кинув одну гранату у бік правоохоронців, а другу – у салон службового автомобіля.
Він (мовиться про затриманого – 24 канал) кинув дві гранати. Одна з них здетонувала та зірвалась,
– пояснив Михайло Василишин.
Після цього чоловік вирішив сховатися у будинок. За даними поліції, ніхто не постраждав.
Після інциденту на місце прибули: слідчо-оперативна група та інші співробітники відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2, а також спеціалісти-вибухотехніки поліції Львівщини.
поліція встановина особу 24-річного жителя Харкова
У поліції повідомили, що встановили особу зловмисника. Ним виявився 24-річний житель Харкова. Відомо, що у будинку також ховався його 29-річний брат.
Станом на 18:44 4 вересня, на місці події працювали слідчі, вирішували питання про затримання братів.
Слідчі відкрили кримінальну справу за фактами:
- посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця;
- незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Гранату, яка не вибухнула, правоохоронці вилучили та скерували на експертизу.
Чоловік мав ознаки наркотичного сп'яніння
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький написав, що у Львові був наче звичайний виклик про неадекватного чоловіка, що чіпляється до перехожих.
Чоловік з ознаками наркотичного сп'яніння кинув у напрямку поліцейських гранату, за мить другу в салон службового автомобіля,
– пояснив Олексій Білошицький.
Додав, що ніхто не постраждав, однак цей випадок показує, що у тилу треба бути ще пильнішим, а війна у нас на всій території держави, а не лише в певних областях.
Чоловік кинув гранати у патрульних у Львові / Фото патрульної поліції, Нацполіції
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