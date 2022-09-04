Информацию об инциденте 24 каналу подтвердили в полиции. По данным представителя областной львовской полиции Михаила Василишина, по состоянию на 18:44 часов 3 сентября, на месте работала следственно-оперативная группа.

Читайте также На улице в центре Львова зарезали мужчину

Во Львове мужчина бросил две гранаты в авто полиции

Правоохранителей вызвали на улицу Белогорскую ориентировочно в 14 часов 4 сентября. Когда патрульные прибыли на место происшествия, то злоумышленник бросил одну гранату в сторону правоохранителей, а вторую – в салон служебного автомобиля.

Он (говорится о задержанном – 24 канал) бросил две гранаты. Одна из них сдетонировала и взорвалась,

– объяснил Михаил Василишин.

После этого мужчина решил спрятаться в дом. По данным полиции, никто не пострадал.

После инцидента на место прибыли: следственно-оперативная группа и сотрудники отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №2, а также специалисты-взрывотехники полиции Львовской области.

Полиция установила личность 24-летнего жителя Харькова

В полиции сообщили, что установили личность злоумышленника. Им оказался 24-летний житель Харькова. Известно, что в доме также прятался его 29-летний брат.

По состоянию на 18:44 4 сентября, на месте происшествия работали следователи, решали вопрос о задержании братьев.

Следователи открыли уголовное дело по фактам:

посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего;

незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Обратят внимание! Если вину по этим статьям докажут, то виновным грозит максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей, – пожизненное заключение.

Гранату, которая не взорвалась, правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

Мужчина имел признаки наркотического опьянения

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий написал, что во Львове был будто бы обычный вызов о неадекватном мужчине, который пристает к прохожим.

Мужчина с признаками наркотического опьянения бросил в сторону полицейских гранату, через мгновение вторую в салон служебного автомобиля,

– пояснил Алексей Белошицкий.

Добавил, что никто не пострадал, однако этот случай показывает, что в тылу надо быть еще бдительнее, а война у нас на всей территории государства, а не только в определенных областях.

Мужчина бросил гранаты в патрульных во Львове / Фото патрульной полиции, Нацполиции

Смотрите также – СБУ задержала неожиданного корректировщика огня по аэропорту Кривого Рога: видео