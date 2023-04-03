От ударов умер на месте: в прокуратуре рассказали детали смерти 4-летнего мальчика в Днепре

В Днепре в конце марта внезапно умер 4-летний мальчик. У ребенка на теле были синяки, однако мать и ее сожитель пытались их объяснить.

В полиции рассказали, что к гибели ребенка привели именно травмы. Прокуратура сообщила о подозрении сожителю матери.

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Как погиб 4-летний мальчик в Днепре

По данным следствия, подозреваемый на почве гнева, возникшего из-за плача ребенка, нанес малолетнему сыну своей сожительницы удары по телу. От полученных травм 4-летний мальчик умер на месте,

– заявили в прокуратуре.

Там также объяснили, что жителю Днепра сообщили о подозрении по факту нанесения умышленных тяжких телесных повреждений малолетнему ребенку. Ему избрали меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Если вину подозреваемого по статье докажут, то ему грозит

Досудебное расследование проводят следственные отделения полиции №3 Днепровского районного управления полиции.

Смерть ребенка в Днепре: основное