Від ударів помер на місці: у прокуратурі розповіли деталі смерті 4-річного хлопчика в Дніпрі
Джерело:Дніпропетровська обласна прокуратура
У Дніпрі наприкінці березня раптово помер 4-річний хлопчик. У дитини на тілі були синці, проте матір та її співмешканець намагались їх пояснити.
У поліції розповіли, що до загибелі дитини призвели саме травми. Прокуратура повідомила про підозру співмешканцю матері.
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Як загинув 4-річний хлопчик у Дніпрі
За даними слідства, підозрюваний на ґрунті гніву, що виник через плач дитини, наніс малолітньому сину своєї співмешканки удари по тілу. Від одержаних травм 4-річний хлопчик помер на місці,
– заявили в прокуратурі.
Там також пояснили, що мешканцю Дніпра повідомили про підозру за фактом нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень малолітній дитині. Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.Зверніть увагу! Якщо провину підозрюваного за статтею доведуть, то йому загрожує від 7 до 10 років тюрми.
Досудове розслідування проводять слідчі відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції.
Смерть дитини у Дніпрі: основне
- 30 березня 2023 року на вулиці Айдарівській, у житловому районі міста Таромське у Дніпрі раптово помер 4-річний хлопчик.
- Тоді речниця Національної поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська пояснила, що на тілі дитини виявили тілесні ушкодження: "Ми не знаємо, чи можуть вони бути пов'язані з його загибеллю".
- За неофіційною та непідтвердженою інформацією, дитина нібито травмувалась граючись. Після цього – лягла на диван, почала їсти та померла. Однак це виявилось брехнею.
- Речниця поліції розповіла, що батьки одразу викликали дитині швидку. Вже лікарі звернулись у поліцію.
- Вже 31 березня у поліції повідомили, що співмешканець матері, за даними слідства, завдав тілесних ушкоджень дитині, через що вона загинула. Водночас речниця заявляла, що матір та її співмешканець "мали своє пояснення" синців на тілі дитини.
- Анонімні телеграм-канали писали, що в 4-річного хлопчика був забій на лобі та синець біля паху.