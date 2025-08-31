Российская армия в очередной раз обстреливает города Украины. Днем 31 августа взрыв прогремел в Днепре.

Об этом сообщает 24 Канал. Взрыв в городе услышали около 09:28.

Что известно об атаке на Днепр?

В Воздушных Силах сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока, в областях, где объявлена воздушная тревога. Вскоре после этого жители Днепра услышали взрыв.

Мониторинговые ресурсы отмечают, что враг атаковал город баллистической ракетой. Перед этим в районе Днепра фиксировали разведывательные беспилотники.

В 09:32 в Воздушных Силах заявили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.

