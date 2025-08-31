Укр Рус
В Днепре прогремел взрыв
31 августа, 09:30
2

В Днепре прогремел взрыв

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • В Днепре 31 августа прогремел взрыв, который произошел около 09:28.
  • Враг атаковал город баллистической ракетой, предварительно фиксировали разведывательные беспилотники.
  • В 09:32 Воздушные Силы объявили отбой угрозы применения баллистического вооружения.

Российская армия в очередной раз обстреливает города Украины. Днем 31 августа взрыв прогремел в Днепре.

Об этом сообщает 24 Канал. Взрыв в городе услышали около 09:28.

Что известно об атаке на Днепр?

В Воздушных Силах сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока, в областях, где объявлена воздушная тревога. Вскоре после этого жители Днепра услышали взрыв.

Мониторинговые ресурсы отмечают, что враг атаковал город баллистической ракетой. Перед этим в районе Днепра фиксировали разведывательные беспилотники.

В 09:32 в Воздушных Силах заявили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.

Вражеские атаки на Украину: что известно?

  • Напомним, что в ночь на 31 августа Россия запустила по Украине 142 беспилотника различных типов с 4 направлений.

  • Оккупанты массированно атаковали дронами Черноморск и его окрестности. Под ударом оказалась энергетическая инфраструктура, там зафиксированы повреждения.

  • На фоне атаки БпЛА взрывы ночью раздавались и в Павлограде. Агрессор применял дроны, открывал огонь из тяжелой артиллерии и РСЗО "Град". На Никопольщине пострадал 46-летний мужчина.