Російська армія вкотре обстрілює міста України. Удень 31 серпня вибух пролунав у Дніпрі.

Про це повідомляє 24 Канал. Вибух у місті почули близько 09:28.

Що відомо про атаку на Дніпро?

У Повітряних Силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння зі південного сходу, в областях, де оголошено повітряну тривогу. Невдовзі після цього жителі Дніпра почули вибух.

Моніторингові ресурси зазначають, що ворог атакував місто балістичною ракетою. Перед цим в районі Дніпра фіксували розвідувальні безпілотники.