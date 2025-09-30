Россия продолжает атаковать Украину ударными беспилотниками. Днем 30 сентября в Днепре слышали взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Воздушная тревога в Днепропетровской области звучит несколько часов подряд. Воздушные силы ВСУ писали о движении российских беспилотников в регионе.

Группа БПЛА на Днепропетровщине в юго-западном направлении,

– сообщили в ПС.

Около 16:08 30 сентября в Днепре местные жители услышали звуки взрывов.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил, что город атаковали вражеские дроны. По предварительным данным, в результате атаки произошло несколько возгораний. Также известно о пострадавших.

В случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе следует как можно быстрее пройти в укрытие и находиться там до отбоя.

