Днепр атаковали БпЛА: в городе есть раненые и пожары
- В Днепре прогремели взрывы 30 сентября.
- В результате атаки российских беспилотников произошли несколько возгораний и есть пострадавшие.
Россия продолжает атаковать Украину ударными беспилотниками. Днем 30 сентября в Днепре слышали взрывы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Воздушная тревога в Днепропетровской области звучит несколько часов подряд. Воздушные силы ВСУ писали о движении российских беспилотников в регионе.
Группа БПЛА на Днепропетровщине в юго-западном направлении,
– сообщили в ПС.
Около 16:08 30 сентября в Днепре местные жители услышали звуки взрывов.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил, что город атаковали вражеские дроны. По предварительным данным, в результате атаки произошло несколько возгораний. Также известно о пострадавших.
В случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе следует как можно быстрее пройти в укрытие и находиться там до отбоя.
Последствия недавних вражеских атак дронами
30 сентября в течение дня Россия бьет по Харькову "Молнией". Мэр Игорь Терехов сообщил о нескольких прилетах в разных частях города.
Ночью российский беспилотник попал в дом в селе Чернеччина Сумской области, в результате чего погибла вся семья, включая беременную женщину и детей.
В этот же день в Сумах дрон попал в многоквартирный дом. Атака произошла в полдень. Предварительно известно, что пострадавших нет.