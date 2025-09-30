Росія продовжує атакувати Україну ударними безпілотниками. Так, вдень 30 вересня у Дніпрі чули вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Повітряна тривога у Дніпропетровській області лунає вже кілька годин поспіль. Повітряні сили ЗСУ писали про рух російських дронів в регіоні.

Група БпЛА на Дніпропетровщині в південно-західному напрямку,

– повідомили в ПС.

Близько 16:08 30 вересня у Дніпрі місцеві жителі почули звуки вибухів.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив, що місто атакували ворожі дрони. За попередніми даними, внаслідок атаки сталось кілька займань. Також відомо про постраждалих.

У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні варто якнайшвидше пройти в укриття і перебувати там до відбою.

Наслідки нещодавніх ворожих атак дронами