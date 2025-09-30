Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Повітряна тривога у Дніпропетровській області лунає вже кілька годин поспіль. Повітряні сили ЗСУ писали про рух російських дронів в регіоні.
Група БпЛА на Дніпропетровщині в південно-західному напрямку,
– повідомили в ПС.
Близько 16:08 30 вересня у Дніпрі місцеві жителі почули звуки вибухів. Деталей щодо наслідків ударів чи роботи ППО наразі немає.
У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні варто якнайшвидше пройти в укриття і перебувати там до відбою.
Наслідки нещодавніх ворожих атак дронами
30 вересня впродовж дня Росія б'є по Харкову "Молнією". Мер Ігор Терехов повідомив про кілька прильотів у різних частинах міста.
Вночі російський безпілотник поцілив у будинок у селі Чернеччина на Сумщині, унаслідок чого загинула вся родина, включно з вагітною жінкою та дітьми.
Цього ж дня у Сумах дрон влучив у багатоквартирний будинок. Атака сталась опівдні. Попередньо відомо, що постраждалих немає.