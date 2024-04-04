Немецкий чиновник совершал сексуальное насилие в отношении детей украинских беженцев

Окружной суд Гамбурга обвинил чиновника за сексуальное насилие над двумя детьми из семьи украинских беженцев. Дети пытались сопротивляться, поэтому он начал угрожать им депортацией семьи из Германии.

Украинские мальчики в возрасте 9 и 11 лет в течение года терпели издевательства и сексуальное насилие со стороны немецкого чиновника.

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Подробности дела

Издание Bild уточняет, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину 43-летний Деннис В, который работает в органах государственной службы, по собственной инициативе помог одной семье выехать в Германию. Тогда он представился "защитником" семьи.

Однако, по данным суда, с марта 2022 года по апрель 2023 года он несколько раз издевался над мальчиками семьи в своей машине и даже фотографировал это.

В мае 2023 года он попросил детей сделать ему "массаж", но они отказались. После этого мужчина начал терроризировать одиннадцатилетнего мальчика множеством писем с угрозами.

В частности сторона обвинения показала одно из таких сообщений: "Вам здесь больше не рады. У меня есть власть депортировать вас и вашу семью".

Какое наказание назначили педофилу

Окружной суд Гамбурга в среду приговорил 43-летнего мужчину к 8 годам заключения за серьезное сексуальное насилие над детьми и производство детской порнографии.

Сообщается, что обвиняемый "в значительной степени" признался в предъявленных обвинениях в ходе разбирательства и тем самым избавил потерпевших от необходимости давать показания в суде.

В конце концов суд отнес ему это как смягчающее наказание.