Німецький чиновник здійснював сексуальне насилля щодо дітей українських біженців

Окружний суд Гамбурга звинуватив чиновника за сексуальне насильство над двома дітьми з сім'ї українських біженців. Діти намагалися чинити опір, тож він почав погрожувати їм депортацією сім'ї з Німеччини.

Українці хлопчики у віці 9 та 11 років впродовж року терпіли знущання та сексуальне насильство з боку німецького чиновника.

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Подробиці справи

Видання Bild уточнює, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 43-річний Денніс В, який працює в органах державної служби, з власної ініціативи допоміг одній сім'ї виїхати до Німеччини. Тоді він представився "захисником" родини.

Однак, за даними суду, з березня 2022 року по квітень 2023 року він кілька разів знущався з хлопчиків сім'ї у своїй машині й навіть фотографував це.

У травні 2023 року він попросив дітей зробити йому "масаж", але вони відмовились. Після цього чоловік почав тероризувати одинадцятирічного хлопчика безліччю листів із погрозами.

Зокрема сторона обвинувачення показала одне з таких повідомлень: "Вам тут більше не раді. У мене є влада депортувати вас та вашу родину".

Яке покарання призначили педофілу

Окружний суд Гамбурга в середу засудив 43-річного чоловіка до 8 років ув'язнення за серйозне сексуальне насильство над дітьми та виробництво дитячої порнографії.

Повідомляється, що обвинувачений "значною мірою" зізнався у пред'явлених звинуваченнях у ході розгляду і тим самим позбавив потерпілих від необхідності надавати свідчення в суді.

Зрештою суд відніс йому це як пом'якшувальне покарання.