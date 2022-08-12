В Германии двое мужчин жестоко изнасиловали 18-летнюю украинку

В немецком Дюссельдорфе произошел ужасный случай изнасилования 18-летней беженки из Украины. К преступлению причастен 38-летний тунисец и 26-летний нигериец.

Прокуратура Дюссельдорфа сообщила, что мужчины напали на свою жертву, когда она возвращалась в номер. Поразительно, но случаи изнасилования произошли с интервалом в 10 минут.

Важно В Луганске произошло 8 изнасилований с убийством: свидетели указывают на мужчину в российской форме

Отмечается, что тунисец следовал за девушкой в ее комнату, прежде чем ворваться в ее комнату. Лишь через десять минут после того, как он сбежал, второй вероятный преступник ворвался внутрь и совершил собственное ужасное преступление.

Немецкие правоохранители сообщили, что хотя изнасилования были совершены в быстрой последовательности, обвиняемые не были знакомы друг с другом и нет доказательств совместного плана между ними.

российские солдаты массово насилуют украинок на оккупированных территориях

Война в понимании оккупантов – это не только ведение боев, но и мародерство и пытки. Кроме того, многие женщины из Украины пережили и изнасилование российскими солдатами. Случаи жутких зверств со стороны захватчиков зафиксировали во многих областях, которые были в российской оккупации. В то же время о немало изнасилований мы до сих пор не знаем, ведь они могли произойти на временно неподконтрольной Украине территории.

Глава МВД Денис Монастырский отметил, что российские солдаты будут отвечать за каждое изнасилование, которое совершили в Украине. Ведь это военные преступления, не имеющие срока давности. Украинские правоохранители усиленно работают на всех освобожденных от врага территориях. Следователи собирают все доказательства преступлений и материалы ДНК.

Важно – Последствия зверств российских нелюдей: смотрите видео