Вечером в понедельник, 11 августа, в Харькове прогремел взрыв. В это время в городе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Что известно о взрыве в Харькове?

Воздушная тревога в Харькове была объявлена в 18:52.

Сразу после этого в Воздушных силах ВСУ сообщили, что на севере Харьковщины и в направлении города с севера двигаются вражеские БПЛА, а в регионе возможна работа сил ПВО.

По словам корреспондентов Суспильного, уже около 18:55 в Харькове раздался взрыв.

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что, по предварительной информации, российские войска нанесли удар БпЛА "Молния". Последствия вражеской атаки уточняются.

К слову, в эту ночь под российским ударом была Сумская область. Там в результате атак пострадали инфраструктура и дома.