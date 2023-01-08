В Хьюстоне грабителя кафе застрелил вооруженный посетитель
Источник:Foxnews
Мужчина с пистолетом пытался ограбить кафе и посетителей в американском городе Хьюстон. Один из посетителей застрелил его. В настоящее время инцидент расследует полиция и устанавливает роль стрелка.
Ограбление на видео зафиксировали камеры видеонаблюдения заведения. Вооруженный клиент произвел не менее девяти выстрелов в грабителя.
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Журналисты отметили, что мужчина произвел один выстрел уже после того, как грабитель упал на землю. Люди смогли вернуть свои вещи.
Ограбление кафе в Хьюстоне: смотрите видео
Обвиняют ли мужчину, который убил грабителя
Правоохранители ищут вооруженного мужчину, убившего грабителя. Они не предъявляют ему обвинений, но хотят выяснить роль в инциденте. Полицейские просят американцев помочь найти мужчину.
Человек, которого он застрелил, находился в процессе совершения ограбления, и, следовательно, его применение силы ради своей защиты и невиновных третьих лиц полностью оправдано в Техасе,
– сказал бывший сотрудник полиции Хьюстона, а ныне адвокат Томас Никсон.
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