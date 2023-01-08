У Х'юстоні грабіжника кафе застрелив озброєний відвідувач
Джерело:Foxnews
Чоловік з пістолетом намагався пограбувати кафе та відвідувачів в американському місті Х'юстон. Один з відвідувачів застрелив його. Наразі інцидент розслідує поліція і встановлює роль стрільця.
Пограбування на відео зафіксували камери відеоспостереження закладу. Озброєний клієнт зробив щонайменше дев'ять пострілів у грабіжника.
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Журналісти зазначили, що чоловік зробив один постріл вже після того, як грабіжник впав на землю. Люди змогли повернути свої речі.
Пограбування кафе у Х'юстоні: дивіться відео
Чи звинувачують чоловіка, який вбив грабіжника
Правоохоронці шукають озброєного чоловіка, який вбив грабіжника. Вони не висувають проти нього звинувачень, але хочуть з'ясувати роль в інциденті. Поліцейські просять американців допомогти знайти чоловіка.
Людина, яку він застрелив, перебувала в процесі вчинення пограбування, і, отже, його застосування сили на захист себе і невинних третіх осіб повністю виправдана в Техасі, – сказав колишній співробітник поліції Х'юстона, а нині адвокат, Томас Ніксон.
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