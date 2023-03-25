В Хмельницкой области мужчина перерезал горло военной медсестре

В городе Староконстантинов в Хмельницкой области произошел ужасный инцидент. Мужчина перерезал горло военной медсестре.

Трагедия произошла вечером 21 марта. Мужчина пришел в гости к потерпевшей.

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Зарезал во время конфликта

Между людьми произошел словесный конфликт. Мужчина выхватил кухонный нож и воткнул в шею 41-летней женщине. Не вынимая его, перерезал горло. Это было тяжелое ранение, не оставившее женщине шансов на жизнь.

Тело убитой обнаружила ее мать. Погибшая женщина работала медицинской сестрой в воинской части, у нее было звание сержанта.

Убийцу задержали

Мужчину задержали на следующий день. Правоохранители установили, что это 48-летний местный житель.

Ему сообщили о подозрении по факту умышленного убийства.



Мужчина зарезал медсестру / Фото прокуратуры

Резня в Киеве

В Киеве мужчина вместе со знакомым увидел на остановке общественного транспорта человека со шприцем в руке и сделал замечание.

Мужчины отогнали неизвестного от остановки и ушли, однако нарушитель настиг их и ударил одного из товарищей ножом. От полученного ранения житель Киевщины скончался в машине скорой во время оказания помощи.