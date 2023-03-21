Так, в суд направили обвинительный акт в отношении трех участников дорожного конфликта. Убийство военного произошло 21 октября 2022 года и тогда же получило громкую огласку.
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Подозреваемые в убийстве Щербины предстанут перед судом
Как оказалось, между потерпевшим на авто "Хюндай" и водителем "Лексус" возник конфликт по поводу первоочередности проезда. Из-за этого пассажиры "Лексус" избили пострадавшего.
После этого водитель "Лексуса" выстрелил в мужчину и скрылся вместе с товарищами.
В результате потерпевший от полученных травм скончался. Погибший оказался добровольцем ДФТО "Свобода" Алексей Щербина.
Позже правоохранители задержали нападавших. В настоящее время досудебное расследование завершили.
Обвинительный акт в отношении трех находящихся под стражей злоумышленников направлен в Голосеевский районный суд Киева для рассмотрения по существу,
– отметили в прокуратуре.
Место, где произошел конфликт / фото прокуратуры
Что известно об убитом Алексее Щербине
Военному Алексею Щербине было 34 года.
Побратим погибшего рассказал, что он был добровольцем ДФТО "Свобода", а также готовил документы на мобилизацию в армию.
У Алексея Щербины осталась маленькая дочь.