Захватчики обещают соблюдение правил обращения с военнопленными. Однако на самом деле их убивают. Об этом сообщили источники 24 канала.
Важно Россияне убили вдвое больше мариупольцев, чем нацисты за 2 года во время Второй мировой войны
Оккупанты обещали не убивать
На каналах боевиков распространили видео, как пятеро украинских военнослужащих якобы добровольно сдались в плен. Мол, вышли из "Азовстали", потому что увидели листовки с предложением сдаться.
Захватчики цинично убеждали, что гарантируют сохранение жизни.
Видео, где украинские бойцы якобы сдались в плен:
Прислали матери фото мертвого сына
На видео у одного из бойцов видна татуировка. Впоследствии его матери прислали фотографию с этим тату, а затем и лицо сына.
По словам матери, ребят пленили 19 или 20 апреля возле центральной проходной "Азовстали". Родные искали пути, как вытащить бойца оттуда.
Однако уже 29 апреля боевики позвонили женщине и сказали, что сын погиб, а затем прислали фото. Очевидно, что россияне подло убили его.
Фото, которое прислали матери
Россияне убили сдавшегося в плен военного
"Азовцам" приказывают биться до последнего
Еще в начале вторжения России командир полка "Азов" Денис Прокопенко подчеркнул, что приказывает каждому военному сражаться до последнего. Несмотря на превосходящие силы противника, бойцы проводили в Мариуполе успешные операции и осуществляли контратаку.
Однако ситуация сложная. В бункерах "Азовстали" более 600 раненых бойцов. После авиаудара россиян по военному госпиталю все, что могло понадобиться пострадавшим и больным, уничтожено. Не хватает ни еды, ни воды.
Украина требует у России открыть гуманитарные коридоры, чтобы забрать из Мариуполя всех наших людей. Украинская делегация готова поехать в город для переговоров при посредничестве любой международной институции.
Россияне издеваются над гражданскими
Россияне совершают в Мариуполе настоящие зверства. Спутниковые снимки нашли уже 3 места массовых захоронений под Мариуполем. Масштабы траншей ужасают.
Захватчики завезли туда не менее 13 мобильных крематориев. Так, оккупанты издеваются и над гражданским населением, не позволяя людям уехать из города. Кроме того, украинцев насильственно депортируют в Россию.
Люди, которые смогли выехать из Мариуполя, рассказывают ужасные картины: улицы города покрыты мертвыми телами.
Важно – Мэр Мариуполя умоляет о помощи: Нет пищи, почти нет воды, лекарств: