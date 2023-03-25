У Хмельницькій області чоловік перерізав горло військовій медсестрі
Джерело:Хмельницька обласна прокуратура
У місті Староконстянтинів на Хмельниччині стався жахливий інцидент. Чоловік перерізав горло військовій медсестрі.
Трагедія сталась ввечері 21 березня. Чоловік прийшов у гості до потерпілої.
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Зарізав під час конфлікту
Між людьми стався словесний конфлікт. Чоловік вихопив кухонного ножа та встромив у шию 41-річній жінці. Не виймаючи його, перерізав горло. Це було тяжке поранення, яке не залишило жінці шансів на життя.
Тіло вбитої знайшла її мати. Загибла жінка працювала медичною сестрою у військовій частині, вона мала звання сержанта.
Вбивцю затримали
Чоловіка затримали наступного дня. Правоохоронці встановили, що це 48-річний місцевий мешканець.
Йому повідомили про підозру за фактом умисного вбивства.
Чоловік зарізав медсестру / Фото прокуратури
Різанина у Києві
У Києві чоловік разом зі знайомим побачив на зупинці громадського транспорту людину зі шприцом у руці та зробив зауваження.
Чоловіки відігнали невідомого від зупинки та пішли, однак порушник наздогнав їх та вдарив одного із товаришів ножем. Від отриманого поранення житель Київщини помер у машині швидкої під час надання допомоги.