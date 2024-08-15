Смертельное ДТП с детьми в Хмельницкой области: водителю автобуса объявили подозрение

Правоохранители Хмельницкой области объявили подозрение водителю автобуса. По данным следствия, 13 августа он спровоцировал ДТП со смертельным исходом.

Начальница сектора коммуникации главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области Инна Глега сообщила, что погибли 12-летняя девочка и 42-летняя учительница.

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Подробности смертельного ДТП

Утром 13 августа вблизи села Вишнополь Хмельницкой области перевернулся автобус "ЛАЗ Лайнер", который перевозил группу детей в сопровождении двух взрослых из поселка Любар Житомирской области в село Микуличин Ивано-Франковской области.

По предварительной версии следствия, водитель не справился с управлением. В автобусе на момент аварии находились 17 детей и 4 взрослых.

Погибли школьница и учительница, которая сопровождала детей в летний лагерь в Ивано-Франковскую область. Остальные дети и взрослые получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Сам водитель, который находился за рулем, также травмировался и был доставлен в медицинское учреждение в поселке Любар Житомирской области. Сейчас он находится под конвоем до рассмотрения судом ходатайства следователей об избрании меры пресечения,

– рассказала Инна Глега.

Какое наказание грозит водителю

Следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Хмельницкой области объявили подозрение водителю по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.