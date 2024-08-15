Смертельна ДТП з дітьми на Хмельниччині: водієві автобуса оголосили підозру

Правоохоронці Хмельниччини оголосили підозру водієві автобуса. За даними слідства, 13 серпня він спричинив ДТП зі смертельними наслідками.

Начальниця сектору комунікації головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Інна Глега повідомила, що загинули 12-річна дівчинка і 42-річна вчителька.

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Подробиці смертельної ДТП

Зранку 13 серпня поблизу села Вишнопіль на Хмельниччині перекинувся автобус "ЛАЗ Лайнер", який перевозив групу дітей у супроводі двох дорослих з селища Любар Житомирської області до села Микуличин Івано-Франківської області.

За попередньою версією слідства, водій не впорався з керуванням. В автобусі на момент аварії перебували 17 дітей та 4 дорослих.

Загинули школярка і вчителька, яка супроводжувала дітей до літнього табору в Івано-Франківську область. Решта дітей та дорослих зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня важкості.

Сам водій, який перебував за кермом, також травмувався і був доставлений до медичного закладу у селищі Любар Житомирської області. Наразі він перебуває під конвоєм до розгляду судом клопотання слідчих про обрання запобіжного заходу,

– розповіла Інна Глега.

Яке покарання загрожує водієві

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області оголосили підозру водієві за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.