В Днепропетровской области пропавшего четырехлетнего мальчика нашли мертвым
Источник:Нацполиция
В Днепропетровской области завершились поиски 4-летнего мальчика Завара Калмыкова. Ребенка нашли мертвым.
Мальчик пропал 13 ноября в 14:20 в пгт Илларионово Синельниковского района. На следующий день полицейские обнаружили ребенка в колодце.
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Мальчика нашли мертвым
14 ноября полицейские обнаружили ребенка в колодце. Журналисты "Днепр оперативный" уточнили, что тело мальчика нашли вблизи магазина – в 10 метрах от места, где его видели в последний раз.
Правоохранители устанавливают причину смерти ребенка
Для выяснения всех обстоятельств следственно-оперативная группа Синельниковского РУП и сотрудники криминалистической лаборатории проводят тщательный осмотр места происшествия и собирают вещественные доказательства. Для установления причины смерти тело мальчика будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.
По данному факту возбуждено уголовное производство и начато досудебное расследование.
Напомним, что в больнице Одесской области умерла 9-летняя девочка Алиса Грек. 30 октября ее сбил автомобиль.
Что известно о смерти Алисы Грек
- После того как произошла авария 9-летняя Алиса была без сознания. Сначала врачи оказывали ей помощь на месте, а затем отвезли в больницу.
- В Измаиле неравнодушные горожане даже организовали сбор на лечение девочки и транспортировку ее в Одесскую больницу. Однако в конце концов ее мама Алла вынуждена была остановить сбор из-за того, что ребенок был нетранспортабельным. 2 октября Алиса умерла.
- В полиции Одессой области рассказали, что предварительно девочка переходила дорогу в неустановленном месте. В то же время правоохранители отметили, что уровень алкоголя в крови водителя превышал норму в несколько раз. Полицейские открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения лицом в состоянии алкогольного опьянения.
- Сейчас водителя задержали, ему должны выбрать меру пресечения. Если его вину докажут в суде, водителю грозит от 5 до 10 лет лишения свободы и изъятие прав на такой же срок.