На Дніпропетровщині зниклого чотирирічного хлопчика знайшли мертвим

У Дніпропетровській області закінчилися пошуки 4-річного хлопчика Завара Калмикова. Дитину знайшли мертвою.

Хлопчик зник 13 листопада о 14:20 у смт. Іларіонове Синельниківського району. Наступного дня поліцейські виявили дитину у колодязі.

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Хлопчика знайшли мертвим

14 листопада поліцейські виявили дитину у колодязі. Журналісти "Дніпро оперативний" уточнили, що тіло хлопчика знайшли біля магазину – за 10 метрів від місця, де його бачили востаннє.

Правоохоронці встановлюють причину смерті дитини

Для з'ясування всіх обставин слідчо-оперативна група Синельниківського РУП та співробітники криміналістичної лабораторії проводять ретельний огляд місця події та збирають речові докази. Для встановлення причини смерті тіло хлопчика направлять на проведення судово-медичної експертизи.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження та розпочато досудове розслідування.

Нагадаємо, що в лікарні Одеської області померла 9-річна дівчинка Аліса Грек. 30 жовтня її збила автівка.

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