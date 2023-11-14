На Дніпропетровщині зниклого чотирирічного хлопчика знайшли мертвим
Джерело:Нацполіція
У Дніпропетровській області закінчилися пошуки 4-річного хлопчика Завара Калмикова. Дитину знайшли мертвою.
Хлопчик зник 13 листопада о 14:20 у смт. Іларіонове Синельниківського району. Наступного дня поліцейські виявили дитину у колодязі.
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Хлопчика знайшли мертвим
14 листопада поліцейські виявили дитину у колодязі. Журналісти "Дніпро оперативний" уточнили, що тіло хлопчика знайшли біля магазину – за 10 метрів від місця, де його бачили востаннє.
Правоохоронці встановлюють причину смерті дитини
Для з'ясування всіх обставин слідчо-оперативна група Синельниківського РУП та співробітники криміналістичної лабораторії проводять ретельний огляд місця події та збирають речові докази. Для встановлення причини смерті тіло хлопчика направлять на проведення судово-медичної експертизи.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження та розпочато досудове розслідування.
Нагадаємо, що в лікарні Одеської області померла 9-річна дівчинка Аліса Грек. 30 жовтня її збила автівка.
Що відомо про смерть Аліси Грек
- Після того, як сталася аварія 9-річна Аліса була непритомна. Спочатку лікарі надавали їй допомогу на місці, а потім відвезли у лікарню.
- В Ізмаїлі небайдужі містяни навіть організували збір на лікування дівчинки й транспортування її до Одеської лікарні. Проте зрештою її мама Алла мусила зупинити збір через те, що дитина була не транспортабельна. 2 жовтня Аліса померла.
- У поліції Одещини розповіли, що, попередньо, дівчинка переходила дорогу в невстановленому місці. Водночас правоохоронці наголосили, що рівень алкоголю у крові водія перевищував норму в кілька разів – поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху особою у стані алкогольного сп'яніння.
- Наразі водія затримали, йому мають обрати запобіжний захід. Якщо його провину доведуть у суді, керманичу загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі й вилучення прав на такий самий термін.