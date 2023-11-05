Після аварії Алісу у тяжкому стані одразу направили до лікарні. Зрештою мати дівчинки розповіла, що дитину врятувати не вдалося.

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9-річну дівчинку збив водій

Після того, як сталася аварія 9-річна Аліса була непритомна. Спочатку лікарі надавали їй допомогу на місці, а потім відвезли у лікарню.

В Ізмаїлі знайомі дитини й просто небайдужі жителі міста навіть організували збір на лікування Аліси й транспортування її до Одеської лікарні. Проте зрештою її мама Алла мусила зупинити збір.

На жаль, Аліса нетранспортабельна, перебуває на стадії кома 3. Немає потреби збирати кошти на Одесу. Молимося за мою крихітку,

– сказала жінка.

Водночас 2 жовтня вже стало відомо, що дівчинка померла. Про це мама Аліси повідомила у соціальних мережах.

Алісу Грек збив водій в Одеській області / Фото з інстаграму Алли Грек

Загибель дівчинки не перша трагедія для родини

Нещодавня трагедія за участю дівчинки не перша, яка вразила її родину. Минулого року її мати пережила жахливий випадок, випавши з четвертого поверху. Дивом вона вижила, але залишилася з важкими травмами, які довелося кілька місяців лікувати.

На одужання жінки були зібрані кошти на її лікування, яке включало численні операції, ускладнені непередбаченими обставинами. З усім тим, у лютому 2023 року з’явився проблиск надії, коли мати Алла поділилася фотографією у своєму інстаграмі, на якій зафіксувала її першу прогулянку на свіжому повітрі під вікнами лікарні. Сидячи на лавці, Алла висловлювала свою радість, відзначаючи, що її мрії нарешті збулися, і вона може ходити майже як і раніше.

У Аліси залишилися батьки та старший брат, який зараз є школярем. Відома своїм активним і енергійним характером, Аліса займалася гімнастикою, танцями й випромінювала яскраву життєрадісність, яка торкалася життя всіх, хто знав дівчинку.

Водій був у дуже нетверезому стані

У поліції Одещини розповіли, що, за попередніми даними, дівчинка переходила дорогу в невстановленому місці. Водночас правоохоронці наголосили, що рівень алкоголю у крові водія перевищував норму в кілька разів. Це вдалося встановити за допомогою драгера.



Рівень алкоголю в крові у водія перевищував нормальні показники / Фото поліції Одещини

Зрештою поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху особою у стані алкогольного сп'яніння. Після смерті дівчинки водію, коли його провину доведуть у суді, загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі й вилучення прав на такий самий термін.



Поліція проводить досудове розслідування стосовно водія, що збив дівчинку / Фото поліції Одещини

Наразі водія затримали, йому мають обрати запобіжний захід. Досудове розслідування щодо цієї справи ще триває.