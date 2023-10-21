Дело смерти матери и ее новорожденного сына расследуют правоохранители. По этим фактам открыто два производства.

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Что обнаружили полицейские

На теле только что родившегося малыша силовики обнаружили телесные повреждения, свидетельствующие о его насильственной смерти. Тело малыша обнаружили под кроватью, когда приехали по вызову смерти молодой женщины. Мама мальчика, написав отказ от госпитализации, скончалась от осложнений.

Дело расследуют по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Начальник Главного управления Нацполиции в области Сергей Зюбаненко объяснил журналистам, что одно дело касается смерти роженицы (статья 115), а второе – убийства матерью своего новорожденного ребенка (статья 117).

Это ужасная трагедия… И, пока идет следствие, мы не можем разглашать многие данные, но если взять статью 117-ю УКУ, то уже понятно, кого подозревают в смерти младенца,

– сказал Зюбаренко.

Он уточнил, что когда к роженице вызвали скорую, она написала отказ от госпитализации, но вскоре умерла из-за осложнений и заражения крови. Мальчик же родился живым – его легкие раскрылись и он был доношен. Дальше все выяснит следствие.

Подробности трагедии

Трагическое событие произошло в минувшие выходные в селе Чертковского района. В спецлинию 102 поступило сообщение, что в одном из частных домов есть женщина, которая должна родить ребенка. Соседи забили тревогу, потому что давно ее не видели. На место трагедии сразу выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские обнаружили на кровати женщину тяжелом состоянии и вызвали скорую, но спасти ее не удалось. Под кроватью правоохранители обнаружили мертвого малыша.

В полиции уточнили, что родителей роженицы в момент рождения ребенка не было. Главный полицейский края заверил, что нет данных их причастности к смерти малыша.