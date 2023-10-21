Омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркнул, что работа по возвращению детей на Родину будет продолжаться.

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Что известно о детях, которых вернули из русского плена

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что у каждого из возвращенных детей собственная история. В частности, мать и сын не виделись с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Семья проживала на территории Херсонской области, а с началом полномасштабной войны женщина военнослужащая перешла в распоряжение воинской части и пошла защищать Украину. Ее несовершеннолетний сын остался дома с бабушкой и дедушкой. Когда Россия оккупировала этот населенный пункт, мама попала в плен и не могла эвакуировать сына.

Впоследствии женщину удалось освободить, она начала искать своего сына и его удалось найти и вернуть с родственниками.

Еще один мальчик до начала большой войны находился в заведении Херсонской области, где его готовили к операции в Охматдете. Из-за вторжения России родителям ребенка пришлось эвакуироваться, а мальчик попал в оккупацию. Вместе с другими детьми его принудительно вывезли в Крым. И сейчас, после продолжительной разлуки, семья вместе.

Третий мальчик оказался в Брянской области, в детском доме. "Его бабушка не сдавалась, вместе с нами искала ребенка, который сейчас уже с ней", – сообщил Андрей Ермак.

Еще 4 ребенка вернулись домой: смотрите видео

Таких историй очень много. Россия цинично похищает детей, проводит принудительную русификацию, скрывает факты усыновления россиянами,

– сказал Андрей Ермак.

Он сказал, что Украина работает над тем, чтобы вернуть всех детей, а Россия ответила за геноцид.

Украина вернула еще 4 ребенка: фото из телеграм-каналов Дмитрия Лубинца и Андрея Ермака

Что делать, если ребенка депортировали в Россию

Омбудсмен подчеркнул, что если ваш ребенок исчез, и вы как законный представитель не знаете его местонахождение – обязательно сообщите об этом факте Национальную полицию Украины по номеру 102.

Если же Вы убеждены, что ребенка депортировали в Россию или он находится на временно оккупированной территории, то, кроме полиции, следует сообщить и Офис Омбудсмена.

Контакты Офиса Омбудсмена: горячая линия 0 800 50 17 20 – в пределах Украины, 044 299 74 08 – для звонков из-за границы, электронный адрес – hotline@ombudsman.gov.ua

Дмитрий Лубинец отметил, что каждый случай рассматривается индивидуально.