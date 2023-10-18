В ГУНП в Тернопольской области в комментарии 24 Канала сообщили подробности трагического случая на Чертковщине. Сейчас продолжаются экспертизы и устанавливаются все детали смерти младенца.

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В Тернопольской области погибла роженица с младенцем

На спецлинию 102 поступило сообщение, что в одном из частных домов в селе на Чертковщине есть женщина, которая должна родить ребенка. Соседи забили тревогу, потому что ее давно не видели, и на улицу никто не выходит. На место трагедии сразу выехала следственно-оперативная группа.

При выезде выяснилось, что действительно есть плод новорожденного ребенка. Ее родила женщина, находившаяся в этой же комнате. Когда правоохранители прибыли на место событий, женщина в тяжелом состоянии. Полицейские вызвали скорую, ее доставили в больницу, но спасти роженицу не удалось,

– сообщили в полиции.

Следователи забрали плод на экспертизу, чтобы установить причину смерти ребенка. По предварительной информации, роженица умерла от инфекции и кровотечения. По данным фактам были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины - "Умышленное убийство".

Под Киевом беременная женщина вместе с ребенком умерла в роддоме

В Белой Церкви, что в Киевской области, произошла трагедия – 38-летняя женщина Марина погибла с ребенком в роддоме. Женщина была на 7 месяце беременности.

Муж Марины рассказал, что беременность проходила нормально, но на третьем триместре начались проблемы. Женщина постоянно жаловалась на одышку, поэтому семья решила обратиться к врачам.

В городском роддоме Белой Церкви женщине 4 дня ставили капельницы. Состояние удалось стабилизировать, но одышка оставалась. Родные подчеркивают, что в палату к Марине никого не пускали, кроме медицинского персонала.

Когда 2 октября Марина не написала ничего мужчине, тот начал бить тревогу. Медперсонал неохотно общался с ним, потому его отправили к директору. От него он узнал, что жена вместе с ребенком умерли.

Правоохранители проводят проверку в родильном отделении, а в самой больнице проводят служебное расследование. Что стало причиной смерти женщины с ребенком – неизвестно.