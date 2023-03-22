На железнодорожном вокзале в Индии вместо рекламы включили порно

В Индии на экранах ж/д станции Patna Junction показывали порно. Ролик показали вместо рекламы.

Фильм для взрослых начали показывать с утра – около 9:30. Показ продолжался 3 минуты. Кадры инцидента опубликовали очевидцы.

Кстати говоря На остановке киевского вокзала транслировали порно: видео

Кино видела сотня людей

На платформах находились более ста пассажиров. В том числе и дети. Некоторые люди стали смотреть фильм, а некоторые изрядно возмутились и сразу пожаловались в полицию. Впоследствии ролик убрали. Почему он вдруг появился на рекламных экранах – неясно.

Порно на вокзале Индии: видео

За размещение рекламы на станции отвечает компания Dutta Communication. Ее занесли в "черный список" железной дороги, также с инцидентом разбирается полиция.

Порно на остановке вокзала в Киеве

В 2020 году схожий случай был в Украине. На табло остановки, расположенной вблизи Центрального железнодорожного вокзала Киева, включено порно. Видео показывали вместо графика движения общественного транспорта.

Видео разлетелось по сети. Очевидцы тогда отмечали, что поезда прибывают, а информационное бюро по Киеву выглядит так.