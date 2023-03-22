Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что страны-члены пойдут дальше в поставках оружия и отправят Украине F-16 или другие западные самолеты.

Кстати говоря Все можно организовать за 2 дня, – летчик-инструктор об участии иностранных пилотов F-16 в войне

К этому может побудить эмоциональный призыв президента Владимира Зеленского по поводу "крыльев для свободы" в феврале.

Мы должны продолжать рассматривать потребность в больших возможностях,

– сказал Столтенберг.

Решений не было

Несмотря на отказ президента США Джо Байдена предоставить истребители американского производства, Столтенберг подчеркнул, что "не было принято никаких решений по F-16".

Кроме того, Польша и Словакия согласились предоставить 17 советских истребителей МиГ-29, но общее количество имеющихся самолетов невелико.

Получит ли Украина F-16