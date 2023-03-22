Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что страны-члены пойдут дальше в поставках оружия и отправят Украине F-16 или другие западные самолеты.
Кстати говоря Все можно организовать за 2 дня, – летчик-инструктор об участии иностранных пилотов F-16 в войне
К этому может побудить эмоциональный призыв президента Владимира Зеленского по поводу "крыльев для свободы" в феврале.
Мы должны продолжать рассматривать потребность в больших возможностях,
– сказал Столтенберг.
Решений не было
Несмотря на отказ президента США Джо Байдена предоставить истребители американского производства, Столтенберг подчеркнул, что "не было принято никаких решений по F-16".
Кроме того, Польша и Словакия согласились предоставить 17 советских истребителей МиГ-29, но общее количество имеющихся самолетов невелико.
Получит ли Украина F-16
- Республиканская и демократическая партии США обратились в Пентагон с вопросом отправки Украине F-16. Направили письмо министру обороны Ллойду Остину, в котором подчеркнули, что война России против Украины находится на критическом этапе. Именно истребители F-16 могут дать преимущество Киеву в войне.
- Пилот F-16 Дэн Хэмптон считает, что партнеры все-таки передадут Украине самолеты F-16.
- Однако нужно найти людей, имеющих тысячи часов полетов на этих истребителях. Он считает, что достаточно таких пилотов, которые согласились бы приехать помочь Украине. Хэмптон сам заявил, что готов на это пойти, если правительства все согласуют.