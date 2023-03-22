Генсек НАТО Єнс Столтенберг не виключив, що країни-члени підуть далі у постачанні зброї й надішлють Україні F-16 або інші західні літаки.
До речі Все можна організувати за 2 дні, – льотчик-інструктор про участь іноземних пілотів F-16 у війні
До цього може спонукати емоційний заклик президента Володимира Зеленського щодо "крил для свободи" в лютому.
Ми повинні продовжувати розглядати потребу в більших можливостях,
– сказав Столтенберг.
Рішень не було
Попри відмову президента США Джо Байдена надати винищувачі американського виробництва, Столтенберг наголосив, що "не було прийнято жодних рішень щодо F-16".
Крім того, Польща і Словаччина погодилися надати 17 радянських винищувачів МіГ-29, але загальна кількість наявних літаків невелика.
Чи отримає Україна F-16
- Республіканська та демократична партії США звернулися до Пентагону з питанням відправки Україні F-16. Надіслали листа міністру оборони Ллойду Остіну, в якому наголосили, що війна Росії проти України перебуває на критичному етапі. Саме винищувачі F-16 можуть дати Києву перевагу у війні.
- Пілот F-16 Ден Гемптон вважає, що партнери таки передадуть Україні літаки F-16.
- Однак потрібно знайти людей, які мають тисячі годин польотів на цих винищувачах. Він вважає, що є достатньо таких пілотів, які погодилися б приїхати допомогти Україні. Гемптон сам заявив, що готовий на це піти, якщо уряди все погодять.