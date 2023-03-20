Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, для усіх охочих військовослужбовців є можливість вступити в іноземний легіон ЗСУ.

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Важливість аеродромів підскоку

На законодавчому рівні в Україні встановлено, що усі бійці іноземного легіону вважаються військовослужбовцями Збройних Сил України. На них зокрема розповсюджується дія усіх конвенцій. Тож для всіх пілотів, які хочуть воювати на українському боці, у цьому не буде проблем. Для того, аби врегулювати технічну сторону питання необхідно перевести аеродроми в режим "аеродромів підскоку".

Аеродроми використовують в режимі "аеродромів підскоку", тобто туди перекидають аеродромно-технічне обладнання, для того, щоб проводити до-, після- та міжпольотну підготовку. Для чого, до речі, не потрібно багато інженерів та спорядження. Необхідно декілька таких бортів, щоб перекинути все, щоб не одна ескадрилья могла літати в режимі "аеродрому підскоку",

– пояснив Світан.

За словами льотчика-інструктора, для обслуговування літаків пілоти можуть використовувати європейські бази обслуговування, які розташовані зокрема в Польщі, Німеччині та Іспанії.

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Все можна організувати за два дні

Для того, щоб усе злагоджено спрацювало необхідно не так багато часу, як може здатися. Роман Світан зазначив, що для цього необхідно тиждень-два максимум.

"Крім того, ми можемо брати не лише бойових пілотів, але й інструкторів, для того, щоб вони могли вчити наших пілотів. Хоча правильно було б, якщо американські інструктори на F-16 почнуть вчити українських. І вже наші інструктори навчали б наших військових", – розповів полковник запасу ЗСУ.

Кермування, навчання та обслуговування винищувачів може зайняти лише декілька тижнів, проте цього поки що не відбувається. Усе через те, що немає політичної вказівки передати Україні F-16.

Щойно буде прийняте рішення, технічно за декілька тижнів це можна буде реалізувати і F-16 виконуватимуть бойові польоти. Якщо вже "сильно припече", то все можна організувати за два дні. Сьогодні (умовно – 24 Канал) отримання наказу, завтра – злетіли і сіли на аеродром підскоку. Їх використовують навіть тоді, коли там ніхто ніколи не бував,

– наголосив Роман Світан.

Роман Світан підсумував, що технічно все можна зробити дуже швидко, втім Україна досі чекає на відповідне політичне рішення.

Що відомо про ймовірну передачу Україні винищувачів F-16