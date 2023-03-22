На залізничному вокзалі в Індії замість реклами увімкнули порно

В Індії на екранах залізничної станції Patna Junction показували порно. Ролик показали замість реклами.

Фільм для дорослих почали показувати зранку – близько 9:30. Показ тривав 3 хвилини. Кадри інциденту опублікували очевидці.

До речі На зупинці київського вокзалу транслювали порно: відео

Кіно бачила сотня людей

На платформах перебувало понад сто пасажирів. Зокрема, й діти. Деякі люди стали дивитись фільм, а деякі неабияк обурилися та одразу поскаржилися до поліції. Згодом ролик таки прибрали. Чому він раптом з'явився на рекламних екранах – незрозуміло.

Порно на вокзалі Індії: відео

За розміщення реклами на станції відповідає компанія Dutta Communication. Її занесли до "чорного списку" залізниці, також з інцидентом розбирається поліція.

Порно на зупинці вокзалу у Києві

У 2020 році схожий випадок був в Україні. На табло зупинки, яка розташована поблизу Центрального залізничного вокзалу Києва, увімкнули порно. Відео показували замість графіка руху громадського транспорту.

Відео розлетілось мережею. Очевидці тоді зазначали, що поїзди прибувають, а інформаційне бюро по Києву виглядає таким чином.