Испанская полиция изъяла крупнейшую в истории мира партию расфасованной марихуаны – 32 тонны стоимостью не менее 64 миллионов евро.

Полиция провела рейды на ряде ферм и производственных предприятий по всей Испании в рамках операции под названием "Сады". В результате задержаны 9 мужчин и 11 женщин в возрасте от 20 до 59 лет.

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Объемы изъятой партии эквивалентны примерно 1,1 миллиону растений. Банда сушила растения марихуаны, упаковывала их и отправляла в некоторые части Испании, Швейцарии, Нидерландов, Германии и Бельгии.

Представителей группы задержали в Толедо, Сьюдад-Реале, Валенсии и Астурии в прошлом месяце, но подробности сделки были обнародованы только в субботу.

К слову, в своем первом обращении к Генассамблее ООН недавно избранный президент Колумбии Густаво Петр произнес пылкую речь, в которой назвав войну с наркотиками провалом . По его словам, кокаин приносит не больше вреда, чем зависимость людей от денег и нефти.