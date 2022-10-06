В Харьковской области изъяли одну из крупнейших партий наркотиков

Как оказалось, дельцы хотели "бросить сети" и в рядах ВСУ, таким образом повредив успехам военных. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

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По оперативным данным, дельцы пытались наладить в Харькове изготовление наркотиков в промышленных масштабах с целью распространения снадобья не только в регионе, но и в прифронтовых районах.

При этом злоумышленники планировали "бросить сети" и в рядах военных, сегодня успешно защищающих страну на передовой.

В Харьков под видом комбикормов для животных дельцы переправили более 1,5 тонн соломки опийного мака. Сотрудники ГБР при получении груза задержали трех человек. Они также обнаружили подпольный цех, где фасовали сырье для дальнейшего сбыта. Он был замаскирован в одном из домов частного сектора Харькова.

Злоумышленники пытались повредить успехам ВСУ с помощью наркотиков / Фото ГБР



Также было изъято еще около 200 килограммов сырья и уже расфасованного и готового к сбыту снадобья и специального оборудования.

В настоящее время устанавливаются источники снабжения наркотического средства. Следствие продолжается. Кстати, будут работать над версией наличия "русского следа", ведь это может быть еще одной попыткой врага подорвать боевую готовность ВСУ.

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