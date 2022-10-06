На Харківщині вилучили одну із найбільших партій наркотиків

Як виявилося, ділки хотіли "кинути сіті" і в лавах ЗСУ, у такий спосіб зашкодивши успіхам військових. Про це повідомила пресслужба ДБР.

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За оперативними даними, ділки намагались налагодити у Харкові виготовлення наркотиків у промислових масштабах з метою розповсюдження зілля не лише у регіоні, а й у прифронтових районах.

При цьому зловмисники планували "кинути сіті" і в лавах військових, які сьогодні успішно захищають країну на передовій.

Так, до Харкова під виглядом комбікормів для тварин ділки переправили понад 1,5 тонни соломки опійного маку. Працівники ДБР під час отримання вантажу затримали трьох осіб. Вони також виявили підпільний цех, де фасували сировину з метою подальшого збуту. Він був замаскований у одному з будинків приватного сектору Харкова.

Зловмисники намагалися зашкодити успіхам ЗСУ за допомогою наркотиків / Фото ДБР



Також було вилучено ще близько 200 кілограмів сировини та вже розфасованого і готового до збуту зілля, й спеціальне обладнання.

Наразі встановлюються джерела постачання наркотичного засобу. Слідство триває. До слова, працюватимуть над версією наявності "російського сліду", адже це може бути ще однією спробою ворога підірвати бойову готовність ЗСУ.

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