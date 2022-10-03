Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо організаторів та учасників злочинної групи, які незаконно переправляли через кордон чоловіків призовного віку. Обвинувальний акт вже скерували до суду.

До теми ДБР передало уряду список російських компаній і громадян для запровадження санкцій

У схемі брали участь 3 інспектори прикордонної служби

Створили та очолили цю групу громадянин України та державний інспектор одного з відділів митного оформлення. Зловмисники залучили до своєї діяльності ще двох інспекторів прикордонної служби та одного жителя Жовкви.

Як працювала схема

Цивільні члени групи шукали охочих незаконно виїхати за кордон і отримували 6 тисяч доларів США з особи. Потім чоловіків спеціальним транспортом довозили до кордону із Польщею, де інші учасники схеми з-поміж посадовців митниці та прикордонників пропускали їх через кордон.

Працівники ДБР задокументували 4 факти незаконного переміщення чоловіків, від яких зловмисники отримали 24 тисячі доларів США.

Членів групи обвинувачують у незаконному переправленні осіб через державний кордон, вчиненому у складі організованої злочинної групи (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України). Натомість працівницю митниці разом з двома пособниками звинувачують в отриманні неправомірної вигоди за вплив на прикордонників, які через недбале ставлення до військової служби допомогли втілити злочинну схему (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 419 КК України).

Тепер ділкам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, що нещодавно ДБР повідомило про підозру одному з найбільших забудовників Київської області. Провадження стосується ухилення від сплати до державного бюджету понад 140 мільйонів гривень податків.