В Україні активно працюють над пошуком та арештом російських активів у нашій державі. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Важливо В Україні арештували активи екснардепа, який з Криму фінансував окупантів

Список російських компаній і громадян для запровадження санкцій

ДБР підготувало лист до Кабміну щодо винесення на розгляд РНБО рішення щодо примусового вилучення майна та застосування санкцій відносно компаній та осіб. Серед них:

ТОВ "Газпром Експорт" (дочірнє підприємство російського "Газпрому");

ТОВ "Межирічанський гірничо-збагачувальний комбінат";

ТОВ "Морський спеціалізований порт "Ніка-Тера";

ПАТ "Пентопак";

ПрАТ "Вінницяпобутхім" (контролюється російською АТ "Невська Косметика");

ТОВ "Татнєфть-АЗС-Україна" (засновник – російська "Татнєфть");

ТОВ "Полтава-Капітал";

ТОВ "Харків-Капітал" та інші юридичні особи та окремі діячі.

ДБР викриває зрадників: останні новини

За матеріалами ДБР арештували майно колишнього народного депутата України, який з Криму фінансував російських окупантів.

Також 24 каналу повідомили у ДБР, що затримано ексначальника СБУ Харківщини Романа Дудіна. Його підозрюють у державній зраді та залишенні місця служби.

повідомили у ДБР, що затримано ексначальника СБУ Харківщини Романа Дудіна. Його підозрюють у державній зраді та залишенні місця служби. Крім того, підозру отримав військовий, який ще у 2014 році перейшов на бік Росії. Мовиться про капітана III рангу, командира корвета "Тернопіль" Максима Ємельяненка

Варте уваги – ДБР відкрило справу проти генерала-майора Кривоноса: дивіться відео