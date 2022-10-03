В Україні активно працюють над пошуком та арештом російських активів у нашій державі. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

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Список російських компаній і громадян для запровадження санкцій

ДБР підготувало лист до Кабміну щодо винесення на розгляд РНБО рішення щодо примусового вилучення майна та застосування санкцій відносно компаній та осіб. Серед них:

  • ТОВ "Газпром Експорт" (дочірнє підприємство російського "Газпрому");
  • ТОВ "Межирічанський гірничо-збагачувальний комбінат";
  • ТОВ "Морський спеціалізований порт "Ніка-Тера";
  • ПАТ "Пентопак";
  • ПрАТ "Вінницяпобутхім" (контролюється російською АТ "Невська Косметика");
  • ТОВ "Татнєфть-АЗС-Україна" (засновник – російська "Татнєфть");
  • ТОВ "Полтава-Капітал";
  • ТОВ "Харків-Капітал" та інші юридичні особи та окремі діячі.

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