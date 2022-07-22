Мовиться про капітана III рангу, командира корвета "Тернопіль" Максима Ємельяненка, який єдиний з екіпажу судна присягнув на вірність агресору. Сьогодні зрадник воює проти України на іншому кораблі.

Читайте також Антонівський міст в горлі застряг: окупанти хочуть будувати понтонну переправу в районі Херсона

Підозрюваний воює у складі зс росії

Слідчі Державного бюро розслідувань разом з працівниками кіберполіції зібрали достатньо доказів й заочно повідомили Максиму Ємельяненку про підозру у державній зраді.

За даними слідства, після захоплення російськими окупантами його військової частини та корвета "Тернопіль" у Севастополі у 2014 році, капітан III рангу і командир судна присягнув на вірність росії.

Що відомо про корвет "Тернопіль" Багатоцільовий корабель прибережної дії Військово-морських сил України. Найновіший корвет ВМС нашої держави, був спущений на воду 15 березня 2002 року. Захоплений російськими військами 20 березня 2014 року, під час їхнього заходу у Крим.



Джерело: Багатоцільовий корабель прибережної дії Військово-морських сил України. Найновіший корвет ВМС нашої держави, був спущений на воду 15 березня 2002 року. Захоплений російськими військами 20 березня 2014 року, під час їхнього заходу у Крим.Джерело: Вікіпедія

Нині Ємельяненко воює проти України у складі збройних сил росії на сторожовому кораблі окупантів "Ладний". На російському судні він обіймає посаду помічника командира.

Зрадник України Максим Ємельяненко / Колаж Державне бюро розслідувань

До слова, зраднику загрожує позбавлення волі терміном до 15 років.

Вас може зацікавити – Данілов назвав українське місто, по якому росія випустила найбільше ракет: дивіться відео