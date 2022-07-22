Речь идет о капитане III ранга, командире корвета "Тернополь" Максиме Емельяненко, который единственный из экипажа судна присягнул на верность агрессору. Сегодня предатель воюет против Украины на другом корабле.
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Подозреваемый воюет в составе вс россии
Следователи Государственного бюро расследований вместе с работниками киберполиции собрали достаточно доказательств и заочно сообщили Максиму Емельяненко о подозрении в государственной измене.
По данным следствия, после захвата российскими оккупантами его воинской части и корвета "Тернополь" в Севастополе в 2014 году, капитан III ранга и командир судна присягнул на верность россии.
Что известно о корвете "Тернополь"Многоцелевой корабль прибрежного действия Военно-морских сил Украины. Новейший корвет ВМС нашего государства был спущен на воду 15 марта 2002 года. Захвачен российскими войсками 20 марта 2014 года, во время их захода в Крым.
Источник: Википедия
В настоящее время Емельяненко воюет против Украины в составе вооруженных сил россии на сторожевом корабле оккупантов "Ладный". На российском судне он занимает должность помощника командира.
Предатель Украины Максим Емельяненко / Коллаж Государственное бюро расследований
К слову, предателю грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
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