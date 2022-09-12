Мовиться про екснардепа Валерія Горбатова. Він на початку двохтисячних років очолював Раду Міністрів Криму.

До теми СБУ затримала зрадників, які мали корегувати ракетний удар по пам'ятнику Бандері у Львові

Мав бізнес у Криму й платив податки окупантам

У ДБР повідомили, що він продовжував бізнесувати на окупованих територіях України та сплачував податки окупантам та терористичним організаціям.

Арештували також активи наближеної до нього особи, на яку він переоформив свої підприємства. Так депутат намагався приховати свій злочин від українських державних органів та продовжити роботу на території окупованого Криму, сплачуючи податки та збори у бюджет держави-агресора.

Загалом арештували:

3 квартири;

8 адміністративних будівель;

2 житлових будинки;

15 об'єктів нежитлового фонду;

42 транспортних засоби (8 легкових автомобілів, 34 транспортні засоби сільськогосподарського призначення, причепи).

Зрадники України

В окупованому Криму є немало тих, хто перейшов на бік ворога. У Державному бюро розслідувань розповідали, що силами протиповітряної оборони в окупованому Криму керує зрадник Денис Подобєдов. Він перейшов на бік ворога ще у 2014 році.

Також до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами передали власність депутата-зрадника з Херсонщини Олексія Ковальова. Загальна вартість майна становить понад 18,5 мільйона гривень.

Ще Служба безпеки України затримала російського агента. Він у перші дні війни "провів" окупантів. Із Сумської до Київської області чоловік "переправив" 128 одиниць техніки ворога.

На Херсонщині помер один зі зрадників: дивіться відео