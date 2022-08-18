Майно Ковальова суд арештував у липні. Про це заявили у Державному бюро розслідувань.

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Що відомо про зрадника та його майно

Як розповіли у ДБР, було арештовано частки зрадника в статутних капіталах 3-х юридичних осіб, а також його банківські рахунки.

Крім того, арештовано майно ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" – український інформаційно-розважальний телеканал "4 канал", власником якого є Олексій Ковальов. Його теж передали у власність АРМА.

В управління АРМА передано телеканал Ковальова: дивіться відео

Ковальова оголосили у розшук

Нагадаємо, що напередодні в Офісі генпрокурора повідомили про те, що народного депутата Олексія Ковальова оголосили у розшук. У відомстві заявили, що його звинувачують у державній зраді. Також йому інкримінують пособництво російським агресорам.

Згідно з рішенням суду, на Ковальова очікує утримування під вартою. Він не матиме можливості за допомогою грошей його уникнути. Щоправда, для виконання відповідної ухвали необхідно буде спочатку знайти, а також затримати колаборанта.

Де переховується зрадник

Слідчі з'ясували, що з 12 березня народний депутат Ковальов проживає на території тимчасово окупованої Херсонської області.

Відомо, що народний депутат співпрацював з російськими загарбниками. Він навіть отримав посаду в "уряді Херсонської області". Там він став заступником. Усе це вкупі дозволило правоохоронцям відкрити проти Ковальова кримінальне провадження ще у квітні.

До речі, Олексію Ковальову світить ув'язнення до 15 років або навіть довічне.

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