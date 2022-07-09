Деякі українські можновладці вирішили перейти на бік ворога та допомагати йому нищити Україну. Народний депутат Олексій Ковальов виявився одним із найбільш активних зрадників, на якого росіяни покладають великі сподівання.

Читайте також "путін зрозумів, що це великий відтік бабок": окупант про припинення виплат за поранення

Виключення Ковальова з податкового комітету ВРУ

Одним із питань порядку денного на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради стала постанова номер 7535. Вона передбачала виключення депутата-зрадника Олексія Ковальова з податкового комітету.

"За" відповідне рішення проголосувало 279 народних обранців. Рішення прийнято, колаборанта вигнали з податкового комітету.

Верховна Рада України прийняла Постанову, відповідно до якої відкликано позафракційного народного депутата України Ковальова Олексія Івановича з посади члена Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, колишній депутат від партії "Слуга народу" вирішив перейти на бік ворога. Зрадник почав так активно допомагати окупантам, щоб ті призначили його "віцепрем'єром з питань сільського господарства" у тимчасово окупованій Херсонській області.

На Ковальова було скоєно замах, перша спроба виявилася невдалою.

Війна росії з Україною: останні новини

Окупанти активно готуються до захисту Мелітополя. Вони перетворили місто на військову базу, техніку зігнали до житлових кварталів.

Загроза нападу з білорусі досі залишається високою. На території посіпак ворога помітили колони техніки росіян.

Дивіться також – російські окупанти здійснили обстріл житлового району Харкова: відео