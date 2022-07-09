Великі гроші за участь у бойових діях – один із головних стимулів для російських військових, які приїхали воювати проти України. Великі надії вони покладали й на виплату за поранення, але вони виявилися абсолютно марними.

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Припинення виплат за отримання поранень

Нашим розвідникам вдалося перехопити розмову одного з окупантів з його пасією. Той стверджує, що його друзі, які збираються їхати на війну – дурні, адже в Україні йому "дуже-дуже важко".

За словами окупанта, він теж не хотів їхати, але його викликав на розмову новий командувач армії захаров, якого поставили на місце усуненого попередника. Цьому захарову сам окупант та інші солдати відмовити не змогли. Також росіянин розповів, що все російське командування бреше своєму начальству, що "все добре" і "все йде по плану", незалежно від звання.

Окрім того, командири росіян підробляють дані про те, скільки людей йде в наступ, адже за це також платять гроші.

Раніше за поранення платили 3 мільйони рублів, але перастали. путін зрозумів, що це дуже великий відтік грошей, адже багато солдатів стали або спеціально підставлятися, або самі в себе стріляти. Тепер компенсацію будуть платити лише за важке поранення, а якщо травма легка, то мінімалку заплатять, сяк-так "підлатають" і повернуть на фронт,

– розповів окупант.

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