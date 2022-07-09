Вражає, але деяких "визволителів" ховали просто живцем їхні ж товариші. Про це розповіли джерела 24 каналу у розвідці.
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Сталося це на Херсонщині у селі Кізомис. Там окупанти влаштували масове поховання російських солдатів та мобілізованих.
Озброєні загарбники привезли цивільного екскаваторника та змусила його виривати, а потім заривати пакети з тілами. У деяких пакетах були ще живі люди. Однак окупанти сказали, що їм нічим не допоможеш. І зарили,
– повідомили у розвідці.
Чому окупанти спалюють своїх побратимів
Зауважимо, що раніше віцепрем'єрка Ірина Верещук розповіла, що ворог активно спалює тіла своїх військових на Херсонщині.
"Це пов'язано з виплатами та вони приховують втрати. Вони спалюють і людина вже не загибла, а "зникла безвісти". Росіяни продовжать це робити, бо кількість загиблих зростає та це важко приховувати", – сказала віцепрем'єрка.
До речі, інформацію про спалювання тіл на окупованій Херсонщині також підтвердили 24 каналу джерела в розвідці. Наприкінці червня стало відомо, що росіяни таким чином "ліквідовують" своїх вбитих у підготовлених котлованах із шинами. А цинкові домовини деколи просто викидають у лісосмугах.