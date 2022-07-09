Вражає, але деяких "визволителів" ховали просто живцем їхні ж товариші. Про це розповіли джерела 24 каналу у розвідці.

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Сталося це на Херсонщині у селі Кізомис. Там окупанти влаштували масове поховання російських солдатів та мобілізованих.

Озброєні загарбники привезли цивільного екскаваторника та змусила його виривати, а потім заривати пакети з тілами. У деяких пакетах були ще живі люди. Однак окупанти сказали, що їм нічим не допоможеш. І зарили,

– повідомили у розвідці.

Чому окупанти спалюють своїх побратимів

Зауважимо, що раніше віцепрем'єрка Ірина Верещук розповіла, що ворог активно спалює тіла своїх військових на Херсонщині.

"Це пов'язано з виплатами та вони приховують втрати. Вони спалюють і людина вже не загибла, а "зникла безвісти". Росіяни продовжать це робити, бо кількість загиблих зростає та це важко приховувати", – сказала віцепрем'єрка.

До речі, інформацію про спалювання тіл на окупованій Херсонщині також підтвердили 24 каналу джерела в розвідці. Наприкінці червня стало відомо, що росіяни таким чином "ліквідовують" своїх вбитих у підготовлених котлованах із шинами. А цинкові домовини деколи просто викидають у лісосмугах.

Зверніть увагу! Від 24 лютого ЗСУ знищили вже 37 200 військових ворога. Також вони спалили чимало техніки противника. Лише 300 росіян знешкодили за цю добу. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

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