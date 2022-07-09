Чорні Запорожці знищили відразу 9 російських танків
Тому воїни ЗСУ доносять до них свої послання у різний спосіб. Один із таких показали на відео.
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На опублікованих кадрах українська армія відправила "додому" особовий склад аж 9 російських танків.
Наші побратими із Десантно-штурмових військ виконали чудову роботу – знищили ворожу техніку разом із солдатами. Палало дуже гарно!
Дивіться момент знищення у відео:
Свіжі втрати ворога
З 24 лютого Збройні Сили України знищили вже 37 200 ворожих військових. Лише за минулу добу було ліквідовано 300 російських окупантів. Також українські захисники та захисниці спалили чимало техніки противника. Втрати у військовій техніці росіян виглядають так:
- танків – 1638 (+1) одиниць,
- бойових броньованих машин – 3815 (+4) одиниць,
- артилерійських систем – 832 (+4) одиниць,
- РСЗВ –247 (+0) одиниць,
- засоби ППО – 108 (+1) одиниць,
- літаків – 217 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 187 (+0) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 674 (+5) одиниць,
- крилаті ракети – 155 (+0) одиниць,
- кораблі /катери – 15 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2687 (+2) одиниць,
- спеціальна техніка – 66 (+0) одиниць.
Водночас у Генеральному штабі ЗСУ підкреслюють, що ці цифри є приблизними. Оскільки активні бойові дії тривають, неможливо точно оцінити ситуацію втрат ворога.
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