Чорні Запорожці знищили відразу 9 російських танків

Тому воїни ЗСУ доносять до них свої послання у різний спосіб. Один із таких показали на відео.

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На опублікованих кадрах українська армія відправила "додому" особовий склад аж 9 російських танків.

Наші побратими із Десантно-штурмових військ виконали чудову роботу – знищили ворожу техніку разом із солдатами. Палало дуже гарно!

Дивіться момент знищення у відео:

Свіжі втрати ворога

З 24 лютого Збройні Сили України знищили вже 37 200 ворожих військових. Лише за минулу добу було ліквідовано 300 російських окупантів. Також українські захисники та захисниці спалили чимало техніки противника. Втрати у військовій техніці росіян виглядають так:

танків – 1638 (+1) одиниць,

бойових броньованих машин – 3815 (+4) одиниць,

артилерійських систем – 832 (+4) одиниць,

РСЗВ –247 (+0) одиниць,

засоби ППО – 108 (+1) одиниць,

літаків – 217 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 187 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 674 (+5) одиниць,

крилаті ракети – 155 (+0) одиниць,

кораблі /катери – 15 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2687 (+2) одиниць,

спеціальна техніка – 66 (+0) одиниць.

Водночас у Генеральному штабі ЗСУ підкреслюють, що ці цифри є приблизними. Оскільки активні бойові дії тривають, неможливо точно оцінити ситуацію втрат ворога.

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