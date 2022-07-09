Черные Запорожцы уничтожили сразу 9 российских танков

Поэтому воины ВСУ доносят до них свои послания разными способами. Один из таких показали на видео.

Главное Обстрел Кривого Рога из РСЗО и 37 тысяч уничтоженных оккупантов: основное за 136 день войны

На опубликованных кадрах украинская армия отправила "домой" личный состав 9 российских танков.

Наши побратимы из Десантно-штурмовых войск проделали замечательную работу – уничтожили вражескую технику вместе с солдатами. Пылало очень красиво!

Смотрите момент уничтожения в видео:

Свежие потери врага

С 24 февраля Вооруженные Силы Украины уничтожили уже 37 200 вражеских военных. Только за минувшие сутки было ликвидировано 300 российских оккупантов. Также украинские защитники и защитницы сожгли немало техники противника. Потери в военной технике россиян выглядят так:

танков – 1 638 (+1) единиц,

боевых бронированных машин – 3 815 (+4) единиц,

артиллерийских систем – 832 (+4) единицы,

РСЗО –247 (+0) единиц,

средств ПВО – 108 (+1) единиц,

самолетов – 217 (+0) единиц,

вертолетов – 187 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 674 (+5) единицы,

крылатых ракет – 155 (+0) единиц,

кораблей/катеров – 15 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 687 (+2) единиц,

специальной техники – 66 (+0) единиц.

В то же время в Генеральном штабе ВСУ подчеркивают, что эти цифры приблизительны. Поскольку активные боевые действия продолжаются, невозможно точно оценить ситуацию потерь врага.

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