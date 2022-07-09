Такі дані оприлюднив Генштаб ЗСУ станом на ранок 9 липня. Лише 300 росіян знешкодили за цю добу. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

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Щоправда, ці цифри – приблизні, через високу інтенсивність бойових дій. Насправді втрати загарбників можуть бути значно більшими.

Втрати ворога у техніці

танків – 1638 (+1) одиниць,

бойових броньованих машин – 3815 (+4) одиниць,

артилерійських систем – 832 (+4) одиниць,

РСЗВ –247 (+0) одиниць,

засоби ППО – 108 (+1) одиниць,

літаків – 217 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 187 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 674 (+5) одиниць,

крилаті ракети – 155 (+0) одиниць,

кораблі /катери – 15 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2687 (+2) одиниць,

спеціальна техніка – 66 (+0) одиниць.



Втрати ворога станом на 9 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нещодавні успіхи ЗСУ

7 липня українські бомбардувальники Су-24м та штурмовики Су-25 завдали ракетно-бомбових ударів на Сході, вони влучили у склад боєприпасів окупантів. Вдалось ліквідувати 8 танків, 8 бойових броньованих машин, та самих росіян.

У Новій Каховці на Херсонщині українські військові 8 липня вгатили по ворогові. Знешкодили БК, ППО та декілька десятків окупантів.

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