Такі дані оприлюднив Генштаб ЗСУ станом на ранок 9 липня. Лише 300 росіян знешкодили за цю добу. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.
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Щоправда, ці цифри – приблизні, через високу інтенсивність бойових дій. Насправді втрати загарбників можуть бути значно більшими.
Втрати ворога у техніці
- танків – 1638 (+1) одиниць,
- бойових броньованих машин – 3815 (+4) одиниць,
- артилерійських систем – 832 (+4) одиниць,
- РСЗВ –247 (+0) одиниць,
- засоби ППО – 108 (+1) одиниць,
- літаків – 217 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 187 (+0) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 674 (+5) одиниць,
- крилаті ракети – 155 (+0) одиниць,
- кораблі /катери – 15 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2687 (+2) одиниць,
- спеціальна техніка – 66 (+0) одиниць.
Втрати ворога станом на 9 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Нещодавні успіхи ЗСУ
- 7 липня українські бомбардувальники Су-24м та штурмовики Су-25 завдали ракетно-бомбових ударів на Сході, вони влучили у склад боєприпасів окупантів. Вдалось ліквідувати 8 танків, 8 бойових броньованих машин, та самих росіян.
- У Новій Каховці на Херсонщині українські військові 8 липня вгатили по ворогові. Знешкодили БК, ППО та декілька десятків окупантів.
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