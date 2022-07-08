Українські бомбардувальники Су-24м та штурмовики Су-25 завдали ракетно-бомбових ударів на Східному напрямку. Вони влучили у склад боєприпасів окупантів.

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Ударна авіація вразила бойові позиції путінських солдатів та багато техніки:

8 танків,

8 бойових броньованих машин,

польовий склад боєприпасів,

живу силу ворога.

Втрати окупантів на війні

Російська окупаційна армія зазнає в Україні колосальних втрат. Лише за минулу добу наші відважні захисники ліквідували 250 ворожих солдатів. Найбільше техніки та бійців у цей день противник позбувся на Краматорському напрямку.

Загальні втрати російської армії на 135 днів війни:

36 900 бійців особового складу;

танків – 1 637 одиниць (з них 35 ЗСУ ліквідували за 7 липня);

бойових броньованих машин – 3 811 одиниць (+14);

артилерійських систем – 828 одиниць (+13);

реактивних систем залпового вогню – 247 одиниць;

засобів ППО – 107 одиниць;

літаків – 217 одиниць;

гелікоптерів – 187 одиниць;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 669 одиниць (+2);

крилатих ракет – 155 одиниць;

кораблів чи катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 685 одиниць (+20);

спеціальної техніки – 66 одиниць.

Зверніть увагу! За даними розвідки, щоб приховати величезні втрати, російські військові спалюють тіла своїх "товаріщів" в окупованому Херсоні. Пожежі загарбники видають за результати артилерійських обстрілів. Однак на їхніх місцях вже знайшли десятки обгорілих тіл.

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