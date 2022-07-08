Українські бомбардувальники Су-24м та штурмовики Су-25 завдали ракетно-бомбових ударів на Східному напрямку. Вони влучили у склад боєприпасів окупантів.

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Ударна авіація вразила бойові позиції путінських солдатів та багато техніки:

  • 8 танків,
  • 8 бойових броньованих машин,
  • польовий склад боєприпасів,
  • живу силу ворога.

Втрати окупантів на війні

Російська окупаційна армія зазнає в Україні колосальних втрат. Лише за минулу добу наші відважні захисники ліквідували 250 ворожих солдатів. Найбільше техніки та бійців у цей день противник позбувся на Краматорському напрямку.

Загальні втрати російської армії на 135 днів війни:

  • 36 900 бійців особового складу;
  • танків – 1 637 одиниць (з них 35 ЗСУ ліквідували за 7 липня);
  • бойових броньованих машин – 3 811 одиниць (+14);
  • артилерійських систем – 828 одиниць (+13);
  • реактивних систем залпового вогню – 247 одиниць;
  • засобів ППО – 107 одиниць;
  • літаків – 217 одиниць;
  • гелікоптерів – 187 одиниць;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 669 одиниць (+2);
  • крилатих ракет – 155 одиниць;
  • кораблів чи катерів – 15 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 685 одиниць (+20);
  • спеціальної техніки – 66 одиниць.

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