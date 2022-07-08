Украинские бомбардировщики Су-24м и штурмовики Су-25 нанесли ракетно-бомбовые удары на Восточном направлении. Они попали в состав боеприпасов оккупантов.

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Ударная авиация поразила боевые позиции путинских солдат и многие техники:

8 танков,

8 боевых бронированных машин,

полевой склад боеприпасов,

живую силу врага.

Потери оккупантов на войне

Российская оккупационная армия несет в Украине колоссальные потери. Только за минувшие сутки наши отважные защитники ликвидировали 250 вражеских солдат. Больше всего техники и бойцов в этот день противник лишился Краматорского направления.

Общие потери российской армии на 135 дней войны:

36 900 бойцов личного состава;

танков – 1637 единиц (из них 35 ВСУ ликвидировали за 7 июля);

боевых бронированных машин – 3 811 единиц (+14);

артиллерийских систем – 828 единиц (+13);

реактивных систем залпового огня – 247 единиц;

средств ПВО – 107 единиц;

самолетов – 217 единиц;

вертолетов – 187 единиц;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 669 единиц (+2);

крылатых ракет – 155 единиц;

кораблей или катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2685 единиц (+20);

специальной техники – 66 единиц.

Обратите внимание! По данным разведки, чтобы скрыть огромные потери, российские военные сжигают тела своих "товарищей" в оккупированном Херсоне. Пожары захватчики выдают за результаты артиллерийских обстрелов. Однако на их местах уже обнаружили десятки обгоревших тел.

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