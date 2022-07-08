Украинские бомбардировщики Су-24м и штурмовики Су-25 нанесли ракетно-бомбовые удары на Восточном направлении. Они попали в состав боеприпасов оккупантов.
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Ударная авиация поразила боевые позиции путинских солдат и многие техники:
- 8 танков,
- 8 боевых бронированных машин,
- полевой склад боеприпасов,
- живую силу врага.
Потери оккупантов на войне
Российская оккупационная армия несет в Украине колоссальные потери. Только за минувшие сутки наши отважные защитники ликвидировали 250 вражеских солдат. Больше всего техники и бойцов в этот день противник лишился Краматорского направления.
Общие потери российской армии на 135 дней войны:
- 36 900 бойцов личного состава;
- танков – 1637 единиц (из них 35 ВСУ ликвидировали за 7 июля);
- боевых бронированных машин – 3 811 единиц (+14);
- артиллерийских систем – 828 единиц (+13);
- реактивных систем залпового огня – 247 единиц;
- средств ПВО – 107 единиц;
- самолетов – 217 единиц;
- вертолетов – 187 единиц;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 669 единиц (+2);
- крылатых ракет – 155 единиц;
- кораблей или катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2685 единиц (+20);
- специальной техники – 66 единиц.
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