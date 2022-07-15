Відповідна інформація надійшла від Офісу генпрокурора та ДБР. Олексія Ковальова звинувачують у державній зраді, а також пособництву російським агресорам.

Читайте також Колаборанта Олексія Ковальова виключили з податкового комітету Ради

Майно Ковальова вже заарештували

В Офісі генпрокурора також повідомили про рішення суду. Воно передбачає тримання Ковальова під вартою без можливості внести заставу. Залишається лише знайти зрадника та затримати.

Крім того, правоохоронці наклали арешт на корпоративні права підприємств, які належали зраднику. Загалом мовиться про суму, еквівалентну 5 мільйонам гривень. Крім того, заморожені кошти, які зберігаються на банківських рахунках народного обранця.

Нагадаємо, що підозру про державну зраду Ірина Венедіктова оголосила Ковальову 6 липня. Це вона зробила після того, як у ДБР зібрали необхідну кількість доказів, які свідчать про колабораціонізм народного депутата.

Олексій Ковальов перебуває на окупованій території

Зауважимо, що досудове розслідування дозволило встановити місцеперебування народного депутата. З'ясувалось, що з 12 березня Ковальов мешкав на території Херсонської області, яку тимчасово окупували російські військові.

Але не це стало причиною оголошення про підозру. Ковальов публічно підтримував дії, а також рішення, ухвалені окупаційною "владою". Своїми заявами він сприяв тому, щоб Херсонщина стала частиною росії.

І це ще не все. Він почав співпрацювати з ворогами. Йому навіть виділили посаду так званого заступника "уряду Херсонської області". Тож усе це стало причиною відкриття проти нього кримінального провадження у квітні.

У ДБР зауважили, що він ще й поширює дезінформацію. Так, 8 червня він опублікував допис. У ньому йдеться про буцімто інтеграцію частини України до росії. Зроблено це, ясна річ, задля маніпуляції та впливу на громадськість.

Зауважимо, що Олексію Ковальову, коли його затримають, загрожує ув'язнення до 15 років або навіть довічне, а також конфіскація майна.